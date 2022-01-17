Гандболисты сборной России Верещагин и Шишкарев сдали положительные тесты на коронавирус

Члены мужской сборной России по гандболу Андрей Верещагин и Даниил Шишкарев сдали положительные анализы на COVID-19 во время тестирования, проходящего на чемпионате Европы, сообщает RT, ссылаясь на Федерацию гандбола России.

По данной причине оба спортсмена не помогут своей национальной команде во время третьего и заключительного матча предварительного этапа против сборной Словакии.

Напомним, ранее сборная России обыграла команды Литвы (29:27) и Норвегии (23:22). В основной групповой этап выйдут две команды. Сборной России достаточно не проиграть словакам в шесть мячей, чтобы продолжить выступление на чемпионате Европы.