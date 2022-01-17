Сборная России по гандболу разгромила Словакию и вышла в основной групповой этап мужского ЧЕ-2022

Самым результативным игроком встречи стал словак Якуб Прокоп, забросивший восемь мячей. У россиян больше всего голов (семь) на счету Марка Сергея Косоротова.

Таким образом, сборная России выиграла во всех матчах группы F и с первого места с двумя очками в запасе вышла во вторую группу основного этапа, где сыграет с лучшими командами квартетов D и F. На данный момент известно, что соперником нашей команды будет сборная Испании.