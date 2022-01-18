«Команда может выступить как хорошо, так и неудачно». Трефилов - об игре мужской сборной на ЧЕ

Заслуженный тренер России Евгений Трефилов прокомментировал выступление мужской сборной России по гандболу на проходящем в Словакии и Венгрии чемпионате Европы.

«На предварительном этапе отмечу игру наших гандболистов с командой Норвегии. Многие говорят, что у нас слабая команда, но я бы так не сказал. Мне немного не нравится, что не хватает командных действий. В этом плане нас может поджидать неудача, надо их наладить, но ведь это быстро не сделаешь. Все оставшиеся игры будут очень тяжелыми, а у нас пока игроки больше проявляют себя индивидуально.

И важно, чтобы хватило сил. Идет середина сезона, и вся база, которая была заложена летом, сейчас как раз заканчивается. Я надеюсь на хороший результат и с удовольствием смотрю за ребятами, которых знал еще молодыми, а сейчас они уже стали зрелыми и хорошо обученными игроками. Многое будет зависеть от настроя на матчи с сильными соперниками. Наша команда может выступить как хорошо, так и неудачно, пока не видно определенного уровня, не хватает стабильности. Будем надеяться, что команда пройдет дальше, нам для развития гандбола в стране очень нужны победы», - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, на предварительном этапе россияне одержали три победы в трех матчах, обыграв команды Литвы, Норвегии и Словакии и вышли в основной раунд турнира, где встретятся с Польшей, Германией, Испанией и Швецией.

В полуфинал турнира выйдут по две лучшие команды из двух групп. Очки, набранные в матчах предварительной стадии против тех команд, которые также прошли дальше, сохраняются.

Основной раунд начнется 20 января.