Сборная Норвегии по гандболу отказалась лететь одним рейсом с российской национальной командой

Мужская сборная Норвегии по гандболу не стала лететь одним рейсом с командой России в Братиславу, где состоятся матчи основного группового раунда чемпионата Европы, сообщает “Метарейтинг”, ссылаясь на Nettavisen.
Напомним, что обе сборные выступали на предварительном раунде в группе F, откуда вышли в основной раунд, где также будут выступать в одной группе вместе с командами Испании, Швеции, а также сборными из группы D.
Норвежцы отказались лететь одним рейсом с российской командой из-за того, что в ней наблюдаются случаи заражения коронавирусом. Положительные тесты на COVID-19 сдали Евгений Дземин, Андрей Верещагин и Даниил Шишкарев.
источник: «Метарейтинг»