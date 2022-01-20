Гандболист Дземин вернулся в состав сборной России после карантина

Гандболист сборной России Евгений Дземин вернулся в расположение национальной команды после карантина.

«Вчера и сегодня сдавал тесты. После этого был видеозвонок с доктором Артемом Крынциловым и менеджером сборной Евгением Гостевым, на котором мне сказали, что за мной пришлют автомобиль. Вся поездка заняла около пяти часов. На карантине в Кошице жил в обычном отеле в небольшом одноместном номере. Выходить из комнаты было нельзя, еду приносили. Старался поддерживать себя в форме, ежедневно выполнял комплекс упражнений, который прислал наш тренер по ОФП Вадим Попов. Чувствую себя отлично, болезнь прошла без симптомов, только один день была температура», - приводит слова спортсмена пресс-служба Федерации гандбола России.

Напомним, в рамках предварительного раунда сборная России выиграла все три встречи и вышла в основной турнир, где ей предстоит сыграть с Польшей, Испанией, Германией и Швецией.

Первый матч против скандинавской команды Россия проведет 20 января.

Континентальное первенство проходит в Венгрии и Словакии.