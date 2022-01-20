Петкович - о первом поражении сборной России на ЧЕ: Швеция одержала заслуженную победу

Главный тренер сборной России Велимир Петкович прокомментировал поражение своей команды от Швеции (23:29) в основном раунде чемпионата Европы в Братиславе.

«Мы уверены в бойцовских качествах и силе команды. И, конечно, завтра и в двух следующих матчах попробуем отыграть те два очка, которых лишились сейчас. Сегодня Швеция одержала заслуженную победу», - приводит слова специалиста «СЭ».

В составе россиян самым результативным стал Александр Ермаков, забивший пять мячей.

Следующий матч наша команда проведет 21 января против Испании.

Напомним, что в основной раунд турнира в Словакии сборная России пробилась, заняв в своей группе первое место.