Капитан сборной России по гандболу вышел с карантина на чемпионате Европы

Капитан мужской сборной России по гандболу Даниил Шишкарев вылечился от коронавируса и покинул карантин на чемпионате Европы в Словакии и Венгрии.
По информации пресс-службы Федерации гандбола России, 20 января Шишкарев сдал отрицательный тест на коронавирус и получил разрешение присоединиться к команде.
«Неприятно пропускать матчи, тем более, когда нет никаких намеков на плохое самочувствие. В изоляции тренировался - в гостиничном номере при желании можно сделать любые упражнения, кроме, конечно, игровых. Надеюсь, буду готов играть сразу», - приводит слова Шишкарева источник.
Напомним, в отсутствие своего лидера россияне в первом матче основного турнира уступили команде Швеции со счетом 23:29.
Следующий поединок подопечные Велимира Петковича проведут 21 января против Испании.
Континентальное первенство завершится 30 числа.