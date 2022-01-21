Капитан сборной России по гандболу вышел с карантина на чемпионате Европы

Капитан мужской сборной России по гандболу Даниил Шишкарев вылечился от коронавируса и покинул карантин на чемпионате Европы в Словакии и Венгрии.

По информации пресс-службы Федерации гандбола России, 20 января Шишкарев сдал отрицательный тест на коронавирус и получил разрешение присоединиться к команде.

«Неприятно пропускать матчи, тем более, когда нет никаких намеков на плохое самочувствие. В изоляции тренировался - в гостиничном номере при желании можно сделать любые упражнения, кроме, конечно, игровых. Надеюсь, буду готов играть сразу», - приводит слова Шишкарева источник.

Напомним, в отсутствие своего лидера россияне в первом матче основного турнира уступили команде Швеции со счетом 23:29.

Следующий поединок подопечные Велимира Петковича проведут 21 января против Испании.

Континентальное первенство завершится 30 числа.