Сборная России уступила команде Германии в заключительном матче на Евро-2022

Мужская сборная России по гандболу проиграла команде Германии в заключительном туре основного раунда чемпионата Европы со счетом 29:30.
Отметим, что победный бросок немцы произвели за одиннадцать секунд до финальной сирены.
Самым результативным в составе нашей команды стал Сергей Марк Косоротов. В его активе восемь мячей.
Таким образом, сборная России c тремя очками заняла пятое место в группе II. Германия набрала четыре очка и расположилась на четвертой строчке. Обе сборные не смогли выйти в полуфинал турнира.
источник: «Советский спорт»