Сборная России уступила команде Германии в заключительном матче на Евро-2022

Не дадите «золотой парашют» — мы зайдем с другой стороны. Новый поворот в тяжбе Газизова и «Спартака»

Шамиль Газизов пытается доказать в суде, что не ушел бы по согласию сторон из «Спартака» без компенсации в 400 млн рублей.