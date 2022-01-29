Российские гандболисты узнали вероятных соперников по стыковым матчам на чемпионат мира-2023

В Венгрии прошла жеребьевка стыковых матчей за право сыграть на мужском чемпионате мира по гандболу 2023 года, который пройдет в Польши и Швеции, сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола.
Помимо хозяев турнира, путевку на мундиаль уже получили действующие чемпионы мира датчане, а также лучшие команды проходящего чемпионата Европы сборные Франции, Испании, и Норвегии.
Исходя выступления на континентальном первенстве и рейтингу ЕГФ определились девять сборных, которые освобождены от первого раунда квалификации. В них входит и национальная команда России.
Жеребьевка второго раунда отбора сложилась следующим образом.
- Украина / Финляндия — Хорватия
- Италия / Словения — Сербия
- Португалия / Швейцария — Нидерланды
- Австрия / Эстония — Исландия
- Греция / Босния и Герцеговина — Черногория
- Чехия — Северная Македония / Румыния
- Израиль / Литва — Венгрия
- Россия — Словакия / Бельгия
- Германия — Фарерские острова / Белоруссия
Первые стыковые матчи второго раунда пройдут 13-14 апреля, ответные 16-17 числа этого же месяца.
Сам чемпионат мира запланирован на 12-29 января 2023 года.