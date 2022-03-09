Шведский специалист покинул пост главного тренера клуба «Ростова-Дон»

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» прекратил сотрудничество с главным тренером Пером Юханссоном.

Как сообщает официальный сайт команды, контракт с 51-летним специалистом был расторгнуто по взаимному соглашению сторон.

Юханссон возглавил «Ростов-Дон» в августе 2020 года. Под руководством шведского специалиста клуб дважды выигрывал Кубок России, а также завоевал серебряные медали чемпионата страны в сезоне 2020/21.

На данный момент «Ростов-Дон» занимает второе место в турнирной таблице группы А, набрав 28 очков в 17 матчах.