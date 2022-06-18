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«Бухаресте» готов сделать россиянку Вяхиреву самой высокооплачиваемой гандболисткой в мире

На данный момент россиянка выступает за «Ростов-Дон».
18 июня 2022 08:26

Гандболистка сборной России Анна Вяхирева, выступающая за «Ростов-Дон», может продолжить карьеру в румынском «Бухаресте». Об этом сообщает Fanatik.

По информации источника, в новом клубе 27-летней россиянке готовы платить 20 тысяч евро в месяц. Если Вяхирева примет предложение, то сравняется по зарплате с румынкой Кристиной Нягу, которая является самой высокооплачиваемой гандболисткой в мире.

Напомним, что Вяхирева объявила о приостановке карьеры после Олимпиады в Токио. На Играх женская сборная России по гандболу дошла до финала, где уступила Франции. Вяхирева была признана самым ценным игроком и лучшим крайним нападающим турнира.

источник: Fanatik
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