Гандболистки сборной России ушли из своих клубов

Два ведущих женских гандбольных клуба страны объявили об уходе своих игроков.

Состав «Ростов-Дона» покинула MVP последних двух Олимпиад, победительница Игр в Токио Анна Вяхирева. Клуб «Бухарест» уже включил на своем официальном сайте спортсменку в свой состав.

Из ЦСКА уходят олимпийские чемпионки Анна Седойкина и Марина Судакова, а также серебряный призер Олимпийских игр в Токио Полина Ведехина и бронзовый призер чемпионата мира Валерия Маслова.

Напомним, что российские клубы на данный момент отстранены от международных соревнований.