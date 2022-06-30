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Гандболистки сборной России ушли из своих клубов

Вживую за игрой Вяхеревой придется смотреть в Румынии.
Гандболистки сборной России ушли из своих клубов
30 июня 2022 13:04
автор: Максим Скороходов
автор фото: ГК "Ростов-Дон"

Два ведущих женских гандбольных клуба страны объявили об уходе своих игроков.

Состав «Ростов-Дона» покинула MVP последних двух Олимпиад, победительница Игр в Токио Анна Вяхирева. Клуб «Бухарест» уже включил на своем официальном сайте спортсменку в свой состав.

Из ЦСКА уходят олимпийские чемпионки Анна Седойкина и Марина Судакова, а также серебряный призер Олимпийских игр в Токио Полина Ведехина и бронзовый призер чемпионата мира Валерия Маслова.

Напомним, что российские клубы на данный момент отстранены от международных соревнований.

источник: ГК «Ростов-Дон»
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