Вяхирева перешла в норвежский «Вайперс Кристиансанд»

Норвежский гандбольный клуб «Вайперс Кристиансанд» объявил о заключении однолетнего контракта с российской гандболисткой Анной Вяхиревой.

«Анна — игрок, который может играть на нескольких позициях и обладает поразительными индивидуальными навыками. Кроме того, она хорошо разбирается в игре и партнерах по команде. Она является одним из самых лучших игроков во всем мире. Это большая честь для команды, что такой гандболист перешел в «Вайперс», - говорится в сообщении пресс-службы команды.

Добавим, что на Вяхиреву также претендовал «Бухарест», который даже включил спортсменку в свой состав на своем официальном сайте .

Вяхирева играла за «Ростов-Дон» с 2016 года и выиграла с клубом 15 трофеев.