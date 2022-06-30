Радимов - Вяхиревой: Вот и настал тот день, когда ты покидаешь страну

Бывший полузащитник питерского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов обратился к покидающей Россию гандболистке Анне Вяхиревой.

«Ну что, дорогая Анна Вяхирева, вот и настал тот день, когда ты покидаешь страну и едешь покорять мировой гандбол… Хотя после золота Рио он и так давно у твоих ног! И ты точно заслужила шанс попробовать себя в одной из сильнейших гандбольных лиг мира - в Норвегии. Уверен, и там ты станешь лучшей, зная твой характер!

Но даже среди топов оставайся собой, ведь мы будем скучать! Я буду скучать, подруга! Норвегия ближе к Петербургу, чем Ростов-на-Дону, поэтому, считай, мы совсем рядом. Будем болеть за тебя!», - написал нынешний наставник второй команды питерцев в своих соцсетях.

Напомним, накануне стало известно о том, что Вяхирева покидает «Ростов-Дон» и переходит в норвежский «Вайперс».

Анна является олимпийской чемпионкой Рио-2016 и серебряным призером Токио-2020.