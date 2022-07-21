Ушел из жизни гандбольный тренер Валентин Шиян

Мир гандбола потерял одного из самых ярких тренеров конца ХХ века: умер заслуженный тренер СССР Валентин Шиян. Ему было 81…

Именно под руководством Валентина Михайловича добился наивысших достижений краснодарский СКИФ – это и золотые медали чемпионата Советского Союза, и победы в Кубке ИГФ и Кубке СССР.

Шиян сам был игроком с великолепной техникой, одним из лучших разыгрывающих советского гандбола. Будучи игроком краснодарского «Буревестника», Шиян трижды становился бронзовым призером чемпионата СССР. А позже как тренер воспитал целую плеяду великолепных гандболистов, многие из которых стали олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и Европы: Андрей Лавров, Дмитрий Филиппов, Владимир Репьев, Дмитрий Карлов и многие другие…

С уходом Валентина Михайловича ушла целая эпоха. Его доброе имя и его мудрые наставления навсегда сохранятся в памяти людей, любящих гандбол.