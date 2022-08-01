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Трефилов прокомментировал дисквалификацию Киселева за употребление кокаина

01 августа 2022 18:00
автор: Александр Поволоцкий

Экс-наставник женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов отреагировал на дисквалификацию игрока ЦСКА Дмитрия Киселева.

Напомним, что в пробе 27-летнего спортсмена нашли кокаин. Киселева отстранили от спорта на три месяца.

«Дурость и тупость самая настоящая, больше сказать мне нечего. Дмитрий Киселёв поломал себе карьеру таким действием. Возможно, он так и хотел завершить карьеру гандболиста, кто его знает», — цитирует Трефилова «Чемпионат».

Добавим, что дисквалификация Киселева отсчитывается с 29 июля с зачетом отбытого срока временного отстранения. Гандболист выигрывал трофей в составе македонского «Вардара».

источник: Чемпионат.com
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