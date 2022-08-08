Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Трефилов - о словах Тутберидзе: Мы были противоборствующими лагерями

Наставник согласился с позицией тренера фигуристов.
08 августа 2022 10:22
автор: Александр Шульгин

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов поддержал Этери Тутберидзе, предложившую заморозить международные спортивные рейтинги в отсутствие россиян.

«Я с ней полностью согласен, действительно, это абсурдно выглядит. Крути, не крути, но мы были противоборствующими лагерями, и наши результаты всегда сопоставлялись. Без наших соревнования стали бесцветными.

Взять тот же чемпионат мира по хоккею, интерес к нему пропадает. Были три-четыре корабля, которые между собой соревновались, сейчас один притопили - открыли люки и притопили. И интерес пропадает», - цитирует специалиста крупное российское СМИ.

Напомним, ранее в ISU ответили Тутберидзе, что вопрос пересмотра рейтингов на повестке дня организации в анстоящее время не стоит.

Это интересно:
Трефилов - о словах Тутберидзе: Мы были противоборствующими лагерями
Наставник согласился с позицией тренера фигуристов.
08.08.2022 10:22
Гандбол
автор: Александр Шульгин
Трефилов прокомментировал дисквалификацию Киселева за употребление кокаина
01.08.2022 18:15
Гандбол
автор: Александр Поволоцкий
Победитель Лиги чемпионов Киселев дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил
Гандболист выигрывал трофей в составе македонского «Вардара».
01.08.2022 16:40
Гандбол
автор: Александр Поволоцкий
Ушел из жизни гандбольный тренер Валентин Шиян
Отечественный специалист скончался на 82-м году жизни.
21.07.2022 13:10
Гандбол
автор: Владислав Корегин
Суд ЕГФ отклонил иск Федерации гандбола России на решение об отстранении
Суд ЕГФ отклонил иск Федерации гандбола России на решение об отстранении
Арбитры выбрали меньшее из двух зол.
01.07.2022 17:40
Гандбол
автор: Максим Скороходов
Радимов - Вяхиревой: Вот и настал тот день, когда ты покидаешь страну
Футболист тепло попрощался с гандболисткой
30.06.2022 16:29
Гандбол
автор: Александр Шульгин
Вяхирева перешла в норвежский «Вайперс Кристиансанд»
Вяхирева перешла в норвежский «Вайперс Кристиансанд»
30 июня было объявлено, что олимпийская чемпионка покинет «Ростов-Дон».
30.06.2022 16:15
Гандбол
автор: Максим Скороходов
Гандболистки сборной России ушли из своих клубов
Гандболистки сборной России ушли из своих клубов
Вживую за игрой Вяхеревой придется смотреть в Норвегии.
30.06.2022 13:04
Гандбол
автор: Максим Скороходов
«Бухаресте» готов сделать россиянку Вяхиреву самой высокооплачиваемой гандболисткой в мире
На данный момент россиянка выступает за «Ростов-Дон».
18.06.2022 08:26
Гандбол
«Ростов-Дон» стал семикратным чемпионом России по гандболу
«Ростов-Дон» стал семикратным чемпионом России по гандболу
Ростовчанки удержали преимущество, добытое дома.
29.05.2022 19:53
Гандбол
автор: Максим Скороходов
Взяли Америку в клещи! Как Касаткина и Самсонова в один день выиграли турниры по оба берега США
Минувшей ночью сразу два теннисных финала завершились победами российских теннисисток: Людмила Самсонова стала чемпионкой в Вашингтоне, Дарья Касаткина – в Сан-Хосе.
Омск обошел СКА, Назаров по-прежнему без побед. Интрига «Лига Ставок Sochi Hockey Open» закрутилась
Центральным в четвертый игровой день на представительном турнире «Лига Ставок Sochi Hockey Open» стал матч между СКА и «Авангардом».
Бело-голубые прервали свою черную «самарскую серию». Как «Динамо» победило «Крылья Советов» и догнало «Зенит»
В матче 4-го тура РПЛ в Самаре хозяева уступили динамовцам – 0:2.
157:16 в пользу Непомнящего! Что означает победа Дворковича на выборах президента ФИДЕ
В Индии открылась генеральная ассамблея международной федерации шахмат. Главой ФИДЕ на второй 4-летний срок переизбран представитель России Аркадий Дворкович.
«Даже «Зенит» бил по нашим воротам реже». Резиуан Мирзов — о победе «Химок» над «Торпедо»
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов после победы над «Торпедо» (3:1) в 4-м утре РПЛ поделился впечатлениями от стартового отрезка сезона.
Теперь понятно, почему Роналду так рвется из «МЮ». Как тен Хаг провалил дебют в РПЛ, не поставив Криштиану в основу
В 1-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил середняку лиги «Брайтону» (1:2). Криштиану Роналду вышел на 53-й минуте.
Абсолютный чемпион! Как Алексей Немов, проиграв, смог уйти непобежденным
Серию публикаций, посвященных 30-летию российского спорта, продолжает статья о выдающемся гимнасте, 12-кратном призере Олимпийских игр.
«Силу ЦСКА и «Спартака» покажут ближайшие матчи, а «Локо» нужен российский тренер». Колыванов — о непривычной таблице РПЛ
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал «Плеймейкеру» стартовый отрезок РПЛ, в которой лидерство захватили ЦСКА и «Спартак», а «Локомотив» осел почти на самом дне.
Эффектные нокауты от Хилла, Нила и Спивака! Итоги UFC Vegas 59
В Лас-Вегасе прошел очередной турнир UFC, среди победителей которого оказался молдаванин Сергей Спивак.
«Атака компенсирует бело-голубым их слабую оборону — они победят 2:1». Прогноз Ловчева на матч «Крылья Советов» — «Динамо»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от воскресного матча 4-го тура РПЛ в Самаре (7 августа, 17:30).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика