Трефилов - о словах Тутберидзе: Мы были противоборствующими лагерями

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов поддержал Этери Тутберидзе, предложившую заморозить международные спортивные рейтинги в отсутствие россиян.

«Я с ней полностью согласен, действительно, это абсурдно выглядит. Крути, не крути, но мы были противоборствующими лагерями, и наши результаты всегда сопоставлялись. Без наших соревнования стали бесцветными.

Взять тот же чемпионат мира по хоккею, интерес к нему пропадает. Были три-четыре корабля, которые между собой соревновались, сейчас один притопили - открыли люки и притопили. И интерес пропадает», - цитирует специалиста крупное российское СМИ.

Напомним, ранее в ISU ответили Тутберидзе, что вопрос пересмотра рейтингов на повестке дня организации в анстоящее время не стоит.