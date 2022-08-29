Александр Сытько: В ноябре в планах турнир с участием 4 национальных команд

− С Людмилой Бодниевой мы договорились о товарищеских играх 1-2 октября в Минске. Перед этим с 23 сентября проведем сбор, куда приглашаем всех сильнейших гандболисток, которые по разным причинам не готовились к играм с гречанками в марте. Тогда часть игроков преследовали травмы. Сейчас они вышли на хороший физический уровень.

На днях разговаривал практически со всеми легионерами − все дали положительный ответ. Возможность сыграть со сборной России вызвала предметный интерес. Тем интереснее будет увидеть, как мы будем смотреться в полном составе. На апрельских играх с россиянками ведь были только представители внутреннего чемпионата. А сейчас фактически соберем состав, который играл вничью со сборной Германии. За исключением Насти Лобач, которая решила закончить карьеру. Передаю ей привет через БЦ − надеюсь, мы красиво проводим ее из спорта, как и положено.

В ноябре есть в планах провести турнир четырех команд − России, Беларуси, Китая и Казахстана. Если не получится в силу определенных причин, есть план «Б» − заменить какую-то команду коллективом Беларусь-2, разделив девушек из национального чемпионата и легионеров, например. До определённого уровня надо доводить дублеров, стараться, чтобы наш гандбол сильно не просел, − поделился Сытько в интервью изданию «Быстрый центр».