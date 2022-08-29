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Александр Сытько: В ноябре в планах турнир с участием 4 национальных команд

Главный тренер женской сборной Беларуси Александр Сытько рассказал о ближайших планах национальной команды.
Александр Сытько: В ноябре в планах турнир с участием 4 национальных команд
29 августа 2022 17:38

− С Людмилой Бодниевой мы договорились о товарищеских играх 1-2 октября в Минске. Перед этим с 23 сентября проведем сбор, куда приглашаем всех сильнейших гандболисток, которые по разным причинам не готовились к играм с гречанками в марте. Тогда часть игроков преследовали травмы. Сейчас они вышли на хороший физический уровень.

На днях разговаривал практически со всеми легионерами все дали положительный ответ. Возможность сыграть со сборной России вызвала предметный интерес. Тем интереснее будет увидеть, как мы будем смотреться в полном составе. На апрельских играх с россиянками ведь были только представители внутреннего чемпионата. А сейчас фактически соберем состав, который играл вничью со сборной Германии. За исключением Насти Лобач, которая решила закончить карьеру. Передаю ей привет через БЦ надеюсь, мы красиво проводим ее из спорта, как и положено.

В ноябре есть в планах провести турнир четырех команд России, Беларуси, Китая и Казахстана. Если не получится в силу определенных причин, есть план «Б» заменить какую-то команду коллективом Беларусь-2, разделив девушек из национального чемпионата и легионеров, например. До определённого уровня надо доводить дублеров, стараться, чтобы наш гандбол сильно не просел, поделился Сытько в интервью изданию «Быстрый центр».

источник: «Советский спорт»
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