Женская сборная России по гандболу проведет два матча с Белоруссией

Женская сборная России по гандболу сыграет два товарищеских матча против команды Белоруссии.

Как сообщает пресс-служба Федерации гандбола России, матчи пройдут 31 октября и 1 ноября в Минске. До этого российская команда на протяжении недели будет тренироваться в подмосковном Новогорске.

Напомним, что обе сборные отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.

Сборная России является серебряным призером Олимпийских игр в Токио. Пятью годами ранее в Рио команда завоевала золотые награды.