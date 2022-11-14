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Тренер «Луча» Измайлов считает закономерным поражение его команды в матче с «Ростов-Доном»

Столичный клуб уступил своему сопернику со счетом 18:39.
14 ноября 2022 22:53
автор: Дарья Савинова

Главный тренер «Луча» Николай Измайлов высказался об итогах матча против «Ростов-Дона».

«Результат закономерен. Но все равно хотелось навязать борьбу, увидеть характер. Да, мастерство разнится... Что-то получалось, но в целом игрой не доволен. Проиграть можно по-разному, но биться нужно с первых минут. Допустили неоправданное количество потерь, отсутствовала дисциплина, были неподготовленные броски. Куда мы спешим? У нас тоже были свои задачи, но мы их не выполнили», - передает слова Измайлова корреспондент «Советского спорта» Дарья Савинова.

Напомним, что в понедельник, 14 ноября, «Ростов-Дон» победил «Луч» в рамках Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 39:18. В турнирной таблице ростовская команда идет на втором месте с 18 очками. «Луч» имеет четыре очка и занимает 11-е место.

В следующем туре «Ростов-Дон» в гостях сыграет с тольяттинской «Ладой» (18 ноября). В свою очередь «Луч» примет ЦСКА (21 ноября).

источник: «Советский спорт»
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