Голкипер «Луча» Чипула - об игре с «Ростов-Доном»: Все сложилось не так, как бы нам хотелось

Вратарь «Луча» Вероника Чипула оценила игру своей команды в матче против «Ростов-Дона».

«Не получилось выполнить все установки тренера, поэтому у нас не складывалась и сама игра. Где-то не хватало сил, где-то опыта. Сегодня все сложилось не так, как бы нам хотелось», - передает слова Чипулы корреспондент «Советского спорта» Дарья Савинова.

Напомним, что в понедельник, 14 ноября, «Ростов-Дон» победил «Луч» в рамках Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 39:18. В турнирной таблице ростовская команда идет на втором месте с 18 очками. «Луч» имеет четыре очка и занимает 11-е место.

В следующем туре «Ростов-Дон» в гостях сыграет с тольяттинской «Ладой» (18 ноября). В свою очередь «Луч» примет ЦСКА (21 ноября).