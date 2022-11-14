Тренер «Ростов-Дона» Кокшаров: Матч с «Лучом»? Результат на табло, добавить нечего

Эдуард Кокшаров, главный тренер «Ростов-Дона» рассказал в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой о матче против «Луча» и пояснил про изменения во втором тайме.

— Каждый матч пытаемся использовать для своих целей: обыгрывать новые связи, находить новую систему действий. Сегодняшний матч этому и посвятили. Результат на табло, добавить нечего.

— Отрезок в начале второго тайма сыграли в семь полевых с игроками основы. Что скажете об этом?

— Это наш первый опыт. Вышел основной состав, те люди, которые по моему мнению способны рационально действовать, так как игра всемером без вратаря этого и требует. Этим отрезком я доволен. Да, где-то не реализовали моменты, был эпизод, когда нам попытались бросить в пустые ворота при смене голкипера и полевого — достаточно неплохо за десять минут.

Напомним, что в понедельник, 14 ноября, «Ростов-Дон» победил «Луч» в рамках Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 39:18. В турнирной таблице ростовская команда идет на втором месте с 18 очками. «Луч» имеет четыре очка и занимает 11-е место.

В следующем туре «Ростов-Дон» в гостях сыграет с тольяттинской «Ладой» (18 ноября). В свою очередь «Луч» примет ЦСКА (21 ноября).