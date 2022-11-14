Казьменко — о победе над «Лучом»: Довольна игрой и собственным выступлением

Вратарь «Ростов-Дона» Анастасия Казьменко в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой прокомментировала игру своей команды в матче с «Лучом», а также поблагодарила главного тренера Эдуарда Кокшарова.

— Спасибо Эдуарду Александровичу за то, что доверил мне столько времени на площадке. Довольна игрой, результатом, командой и собственным выступлением. При игре в семь полевых не волновалась: такие беговые моменты бывают часто при удалении игроков, так что это привычно.

— Ты стала участницей второй серии клубного проекта «Внутри Ростов-Дона». Смотрела ли ты новый выпуск?

— Смотрела, очень довольна! Было интересно. Спасибо медиагруппе за проделанную работу.

Напомним, что в понедельник, 14 ноября, «Ростов-Дон» победил «Луч» в рамках Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 39:18. В турнирной таблице ростовская команда идет на втором месте с 18 очками. «Луч» имеет четыре очка и занимает 11-е место.

В следующем туре «Ростов-Дон» в гостях сыграет с тольяттинской «Ладой» (18 ноября). В свою очередь «Луч» примет ЦСКА (21 ноября).