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Капитан сборной Турции по гандболу погиб вместе с сыном во время землетрясения

Его беременная жена и свекровь до сих не найдены и могли также погибнуть под завалами.
Капитан сборной Турции по гандболу погиб вместе с сыном во время землетрясения
14 февраля 2023 11:50
автор: Александр Евграфов
автор фото: www.thf.org.tr

Капитан сборной Турции по гандболу Джемаль Кютахья и его пятилетний сын Чинар погибли во время разрушительного землетрясения в Турции, сообщается на сайте Федерации гандбола страны.

Их тела были найдены при разборе развалин дома в Антакье. Его жена Пелин, которая находилась на четвертом месяце беременности и свекровь предположительно оказались под теми же завалами, но до сих пор не найдены. Разбор завалов продолжается.

«Мы всегда будем помнить человека, который представлял нашу страну на самом высоком уровне в качестве капитана нашей национальной сборной», - говорится в сообщении Федерации.

13 февраля утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 баллов. По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 31 тысячи человек.

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