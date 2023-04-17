«В 11 утра купила котика, а в 14 часов ее не стало». Тренер «Астраханочки» - о смерти Виктории Дивак

Главный тренер «Астраханочки» Алексей Алексеев прокомментировал инфрмацию о трагической гибеле 29-летней гандболистки команды Виктории Дивак.

Ранее издание «Блокнот Астрахань» сообщило, что спортсменка 17 апреля разбилась насмерть при падении из окна восьмого этажа. По факту происшествия ведется расследование.

«Мы все находимся в шоке. Совершенно никто не понимает, что могло случиться. Еще в 11 утра она скидывала подругам фотографии, как купила себе нового котика. А уже в 14 часов ее не стало», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Добавим, что Дивак выступала за «Астраханочку» с 2021 года. Она являлась мастером спорта, трехкратным чемпионом России, а также победителем чемпионата Европы в составе юниорской сборной России.