Погибшая гандболистка Дивак не выпала из окна: новая информация о трагической смерти спортсменки

В прессе появилась новая информация о смерти гандболистки «Астраханочки» Виктории Дивак.

Как утверждает «MK.RU - Астрахань» девушка выпала с восьмого этажа не с окна, как писали ранее, а с балкона, где обнаружили мобильный телефон и бокал вина. Отмечается, что предсмертных записок девушка не оставляла.

Добавим, что Дивак выступала за «Астраханочку» с 2021 года. Она являлась мастером спорта, трехкратным чемпионом России, а также победителем чемпионата Европы в составе юниорской сборной России.