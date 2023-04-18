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Погибшая гандболистка Дивак не выпала из окна: новая информация о трагической смерти спортсменки

Ведется расследование.
Погибшая гандболистка Дивак не выпала из окна: новая информация о трагической смерти спортсменки
18 апреля 2023 11:52
автор: Максим Скороходов
автор фото: ГК "Астраханочка"

В прессе появилась новая информация о смерти гандболистки «Астраханочки» Виктории Дивак.

Как утверждает «MK.RU - Астрахань» девушка выпала с восьмого этажа не с окна, как писали ранее, а с балкона, где обнаружили мобильный телефон и бокал вина. Отмечается, что предсмертных записок девушка не оставляла.

Добавим, что Дивак выступала за «Астраханочку» с 2021 года. Она являлась мастером спорта, трехкратным чемпионом России, а также победителем чемпионата Европы в составе юниорской сборной России.

источник: «Московский комсомолец»
Погибшая гандболистка Дивак не выпала из окна: новая информация о трагической смерти спортсменки
Погибшая гандболистка Дивак не выпала из окна: новая информация о трагической смерти спортсменки
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