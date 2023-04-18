Назван город, в котором похоронят выпавшую с восьмого этапа гандболистку Дивак

«Астраханочка» рассказала, где будет похоронена погибшая гандболистка клуба Виктория Дивак.

«Мы все еще в режиме ожидания, пока родители не определились. Это будет в Волгограде», - приводит «Матч ТВ» сообщение пресс-службы клуба.

Напомним, что Дивак умерла после падения с восьмого этажа, следствием прорабатываются два варианта: несчастный случай и суицид.

Добавим, что Дивак - воспитанница волгоградского «Динамо-Синара», она выступала за «Астраханочку» с 2021 года. Дивак являлась мастером спорта, трехкратным чемпионом России, а также победителем чемпионата Европы в составе юниорской сборной России.