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Стали известны дата и место прощания с гандболисткой Дивак

Воспитанница волгоградской школы выпала с восьмого этажа.
Стали известны дата и место прощания с гандболисткой Дивак
18 апреля 2023 15:40
автор: Максим Скороходов
автор фото: ГК "Астраханочка"

«Астроханочка» рассказала, где состоится прощание с погибшей гандболисткой клуба Викторией Дивак.

- Прощание с Викторией Дивак состоится в четверг, 20 апреля в 10:00 в г. Волгоград по адресу ул. Землячки 74, строение 15, похоронный дом «Память», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что Дивак умерла после падения с восьмого этажа, следствием прорабатываются два варианта: несчастный случай и суицид.

Добавим, что Дивак - воспитанница волгоградского «Динамо-Синара», она выступала за «Астраханочку» с 2021 года. Дивак являлась мастером спорта, трехкратным чемпионом России, а также победителем чемпионата Европы в составе юниорской сборной России.

источник: ГК «Астраханочка»
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