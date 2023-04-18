Стали известны дата и место прощания с гандболисткой Дивак

«Астроханочка» рассказала, где состоится прощание с погибшей гандболисткой клуба Викторией Дивак.

- Прощание с Викторией Дивак состоится в четверг, 20 апреля в 10:00 в г. Волгоград по адресу ул. Землячки 74, строение 15, похоронный дом «Память», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что Дивак умерла после падения с восьмого этажа, следствием прорабатываются два варианта: несчастный случай и суицид.

Добавим, что Дивак - воспитанница волгоградского «Динамо-Синара», она выступала за «Астраханочку» с 2021 года. Дивак являлась мастером спорта, трехкратным чемпионом России, а также победителем чемпионата Европы в составе юниорской сборной России.