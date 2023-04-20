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В Волгограде прошла церемония прощания с погибшей гандболисткой Дивак

Спортсменка выпала с восьмого этажа
В Волгограде прошла церемония прощания с погибшей гандболисткой Дивак
20 апреля 2023 14:47
автор: Максим Скороходов
автор фото: ГК "Астраханочка"

В Волгограде с воспитанницей местного клуба «Динамо-Синара» простились с гандболисткой Викторией Дивак, последней командой которой была «Астраханочка», сообщает ТАСС.

По данным источника, простится со спортсменкой, умершей в возрасте 29 лет, пришли игроки «Астраханочки», коллеги, родные, друзья и знакомые спортсменки, в том числе отец - бывший игрок футбольного клуба «Ротор» Виктор Дивак. Спортсменку похоронят на кладбище в поселке Городище под Волгоградом.

Добавим, что Дивак выступала за «Астраханочку» с 2021 года. Дивак являлась мастером спорта, трехкратным чемпионом России, а также победителем чемпионата Европы в составе юниорской сборной России.

Следствие в отношении ее смерти продолжается, прорабатываются два варианта: несчастный случай и суицид.

источник: ТАСС
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