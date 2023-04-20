В Волгограде прошла церемония прощания с погибшей гандболисткой Дивак

В Волгограде с воспитанницей местного клуба «Динамо-Синара» простились с гандболисткой Викторией Дивак, последней командой которой была «Астраханочка», сообщает ТАСС.

По данным источника, простится со спортсменкой, умершей в возрасте 29 лет, пришли игроки «Астраханочки», коллеги, родные, друзья и знакомые спортсменки, в том числе отец - бывший игрок футбольного клуба «Ротор» Виктор Дивак. Спортсменку похоронят на кладбище в поселке Городище под Волгоградом.

Добавим, что Дивак выступала за «Астраханочку» с 2021 года. Дивак являлась мастером спорта, трехкратным чемпионом России, а также победителем чемпионата Европы в составе юниорской сборной России.

Следствие в отношении ее смерти продолжается, прорабатываются два варианта: несчастный случай и суицид.