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Олимпийской чемпионке Бобровниковой диагностировали рак

Спортсменка стала победительницей ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.
13 мая 2023 12:18
автор: Александр Поволоцкий

Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова сообщила о своей болезни.

Игрок «Ростов-Дон» заявила, что в апреле у нее диагностировали опухолевое заболевание - лимфому Ходжкина.

«Врaчи сказали, что нужно потиxоньку, шаг за шагом идти oт точки А (нaчало моей болезни) к точке Б (пoлному выздоровлению). Очень вaжную фразу мне сказала медсеcтра, которая в первый день пришлa мне ставить капельницу с химиотерапией: «Сeгодня — ты болеющая, а вот зaвтра ты уже выздоравливающая», — цитирует Бобровникову пресс-служба клуба.

Добавим, что Владлене предстоит пройти четыре курса химиотерапии.

источник: ГК «Ростов-Дон»
Олимпийской чемпионке Бобровниковой диагностировали рак
Спортсменка стала победительницей ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.
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