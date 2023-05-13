Трефилов поддержал олимпийскую чемпионку Бобровникову, у которой диагностировали лимфома Ходжкина

Заслуженный тренер России Евгений Трефилов поддержал олимпийскую чемпионку по гандболу Владлены Бобровниковой.

Напомним, что сегодня 35-летняя спортсменка сообщила о своей болезни. У Бобровниковой диагностировали лимфому Ходжкина.

«Желаю ей держаться и не падать духом. Надо обязательно выздороветь, она молодая, красивая женщина, будем надеяться, что у неё всё пройдёт и она будет жить долго и счастливо. Я очень желаю ей здоровья. Болезнь коварная, но надо бороться, надо жить», — цитирует Трефилова ТАСС.

Добавим, что Бобровникова стала олимпийской чемпионкой в 2016 году.