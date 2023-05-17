Мужская сборная России по гандболу потеряла все шансы выступить на Олимпиаде в Париже

Мужская сборная России по гандболу гарантированно не выступит на Олимпиаде 2024 года в Париже.
«Для мужчин возможности пройти квалификацию больше нет, у женщин она сохраняется при условии, что россиянкам разрешат участвовать в предстоящем чемпионате мира, через который возможно пройти отбор», - приводит ТАСС сообщение Международной федерации гандбола.
Женский чемпионат мира пройдет в конце 2023 года в Дании, Норвегии и Швеции, Международная федерация гандбола может пригласить сборную России с помощью wild card.
Напомним, ранее МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов на командные соревнования.
источник: ТАСС