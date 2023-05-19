«Чеховские медведи» не смогли пробиться в финал чемпионата России по гандболу впервые за 21 год

«Чеховские медведи» впервые за 21 год не стали финалистами чемпионата России по гандболу.

Отметим, что клуб из Чехова в полуфинальной серии соревнований два раза потерпел поражение от ЦСКА. Первая игра в столице завершилась со счетом 29:27 в пользу красно-синих, во втором матче победа вновь досталась армейцам – 29:26.

Подмосковная команда становилась чемпионом национального первенства каждый сезон, начиная с 2002-го года.

Добавим, что в текущем сезоне золото чемпионата России по гандболу разыграют между собой ЦСКА и «Пермские медведи». «Чеховским медведям» предстоит матч за третье место против «Виктора» (Ставрополь),