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«Чеховские медведи» не смогли пробиться в финал чемпионата России по гандболу впервые за 21 год

21-кратный чемпион уступил в полуфинале турнира московскому ЦСКА.
19 мая 2023 22:38
автор: Глеб Шевяков

«Чеховские медведи» впервые за 21 год не стали финалистами чемпионата России по гандболу.

Отметим, что клуб из Чехова в полуфинальной серии соревнований два раза потерпел поражение от ЦСКА. Первая игра в столице завершилась со счетом 29:27 в пользу красно-синих, во втором матче победа вновь досталась армейцам – 29:26.

Подмосковная команда становилась чемпионом национального первенства каждый сезон, начиная с 2002-го года.

Добавим, что в текущем сезоне золото чемпионата России по гандболу разыграют между собой ЦСКА и «Пермские медведи». «Чеховским медведям» предстоит матч за третье место против «Виктора» (Ставрополь),

источник: «Советский спорт»
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