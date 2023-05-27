Олимпийский чемпион по гандболу Васильев скончался на 58-м году жизни

Олимпийский чемпион по гандболу Игорь Васильев умер в пятницу, 26 мая в возрасте 57 лет, сообщается на сайте Федерации гандбола России (ФГР).

Васильев являлся олимпийским чемпионом 1992 года, чемпионом мира 1993 года и серебряным призером чемпионата Европы 1994 года. Он был правым полусредним в составе сборной России, заслуженным мастером спорта СССР.

На клубном уровне играл за «Каустик», став в его составе чемпионом России, выступал также в Испании, Германии и Швейцарии.

«Мы выражаем соболезнования всем родным и близким Игоря Владимировича», - говорится в сообщении Федерации гандбола России. О причинах смерти спортсмена не сообщается.