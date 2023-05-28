ЦСКА впервые в истории стал чемпионом России по гандболу

Гандболисты ЦСКА впервые в своей истории стали чемпионами России. Во втором матче финальной серии армейцы в Москве победили «Пермских медведей» со счетом 39:30.

Первый матч в Перми также завершился победой ЦСКА со счетом 35:28.

Нападающий армейцев Юлиан Гирик стал самым результативным игроком на площадке, реализовав 9 из 13 бросков, у уральского клуба больше всех забросил Юрий Семенов (7 из 9).

ЦСКА нарушил монополию на чемпионство «Чеховских медведей», которые становились чемпионами 21 раз подряд. Армейцы дважды победили чеховский клуб в полуфинале розыгрыша.