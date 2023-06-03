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Финал четырех SEHA – Gazprom League: билет действует на оба матча игрового дня

До решающих матчей остается три дня.
03 июня 2023 09:45
автор: Александр Евграфов

6 июня в КСК «Арене» в Санкт-Петербурге стартует турнир Финал четырех Seha – Gazprom League. Организаторы турнира сообщают, что билет действует на оба матча одного игрового дня.

В полуфинале турнира 6 июня встретятся «СКА-Минск» и «Чеховские медведи». Игра начнется в 17:00 по московскому времени. Во втором полуфинале сыграют «Пермские медведи» и «Мешков Брест». Начало матча в 20:00.

8 июня проигравшие данных пар сыграют в матче за третье место, который начнется в 17:00, а победители - в финале. Начало решающего матча за обладание престижным гандбольным трофеем в 20:00.

источник: SEHA-Gazprom League
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