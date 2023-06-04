Шишкарев высказался об организации Финала четырех со стороны SEHA – Gazprom League

Известный российский гандболист, игрок ЦСКА, Даниил Шишкарев оценил работу представителей SEHA – Gazprom League для организации турнира Финала четырех.

«Организаторы SEHA – Gazprom League уже в который раз подтверждают свой уровень и умение сделать событие буквально из любого матча – будь то групповой турнир или Финал четырех. Для меня участие в этом турнире – всегда особенные эмоции. Отлично помню и победу в составе «Вардара» в 2017 году – это был настоящий праздник», – приводит слова 34-летнего спортсмена пресс-служба гандбольной лиги.

Напомним, что полуфинальные матчи турнира пройдут 6 июня. Финальная игра и встреча за третье место состоятся 8 июня. Соревнования пройдут на КСК «Арене» в Санкт-Петербурге.