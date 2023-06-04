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Дибиров считает Финал четырех SEHA – Gazprom League настоящим праздником гандбола 

39-летний спортсмен признался, что завидует зрителям, которые посетят турнир в Санкт-Петербурге.
04 июня 2023 12:27
автор: Глеб Шевяков

Левый крайний «Загреба» Тимур Дибиров высказался о предстоящем турнире Финала четырех SEHA – Gazprom League и вспомнил о своем участии в ганбольных соревнованиях.

«SEHA – Gazprom League по уровню организации и остроте борьбы – один из моих любимых турниров. Мое ярчайшее воспоминание в составе «Вардара» в 2017 году в Бресте. Мы обыграли венгерский «Веспрем» в финале. Очень счастлив, что этот турнир пришел в Россию. Немного завидую болельщикам, которые посетят арену на Крестовском острове. У SEHA – Gazprom League очень сильная команда, там умеют делать из гандбола ярчайшее шоу. Уверен, вместе с финалом Лиги в Россию придет настоящий праздник гандбола», – приводит слова 39-летнего гандболиста пресс-служба организаторов гандбольных соревнований.

Напомним, что Финал четырех SEHA – Gazprom League пройдет в Санкт-Петербурге и продлится в период с 6 по 8 июня. 6-го числа состоятся матчи полуфинала, а 8-го команды сыграют в финале и в матче за третье место.

источник: SEHA-Gazprom League
Дибиров считает Финал четырех SEHA – Gazprom League настоящим праздником гандбола 
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