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Главный тренер клуба «Мешков Брест» Кокшаров оценил сложность формата Финала четырех

Четыре команды определят победителя SEHA – Gazprom League.
04 июня 2023 16:13
автор: Максим Скороходов

Главный тренер гандбольного клуба «Мешков Брест» Эдуард Кокшаров рассказал, в чем заключается главная особенность Финала четырех, по формату которого определится победитель SEHA – Gazprom League.

«Когда матчи идут один за другим в течение нескольких дней, практически нет времени на отдых и подготовку. По ходу «регулярки» есть возможность провести работу над ошибками — здесь такой возможности нет. Равно как и нет права на ошибку», - приводит пресс-служба турнира слова Кокшарова.

Добавим, что соперником клуба «Мешков Брест» по полуфиналу будут «Пермские медведи». Встреча состоится 6 июня и начнется в 20:00 по московскому времени. В параллельной игре за выход в финал между собой поборются «СКА-Минск» и «Чеховские медведи».

источник: SEHA-Gazprom League
Главный тренер клуба «Мешков Брест» Кокшаров оценил сложность формата Финала четырех
Четыре команды определят победителя SEHA – Gazprom League.
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