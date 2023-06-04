Главный тренер клуба «Мешков Брест» Кокшаров оценил сложность формата Финала четырех

Главный тренер гандбольного клуба «Мешков Брест» Эдуард Кокшаров рассказал, в чем заключается главная особенность Финала четырех, по формату которого определится победитель SEHA – Gazprom League.

«Когда матчи идут один за другим в течение нескольких дней, практически нет времени на отдых и подготовку. По ходу «регулярки» есть возможность провести работу над ошибками — здесь такой возможности нет. Равно как и нет права на ошибку», - приводит пресс-служба турнира слова Кокшарова.

Добавим, что соперником клуба «Мешков Брест» по полуфиналу будут «Пермские медведи». Встреча состоится 6 июня и начнется в 20:00 по московскому времени. В параллельной игре за выход в финал между собой поборются «СКА-Минск» и «Чеховские медведи».