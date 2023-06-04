Женский ЦСКА победил «Ростов-Дон» и вернул себе звание чемпионов России

Женский гандбольный клуб ЦСКА обыграл «Ростов-Дон» и стал чемпионом России.

Третий матч финальной серии плей-офф состоялся в Москве и завершился со счетом 35:29 в пользу ЦСКА. Армейский клуб выиграл финальную серию 2-1 и вернул себе титул чемпиона России.

Для женского клуба ЦСКА это второй титул, первый был завоеван в 2021 году. «Ростов-Дон» семь раз становился чемпионом.

Бронзовые медали чемпионата завоевала звенигородская «Звезда», победившая тольяттинскую «Ладу» в двух матчах 36:34, 33:32.

Ранее мужской клуб ЦСКА выиграл титул чемпионов России по гандболу.