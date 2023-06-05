Вратарь «Пермских медведей» Попов рассказал, как относится к Финалу четырех SEHA – Gazprom League

Вратарь гандбольной команды «Пермские медведи» Александр Попов поделился ожиданиями от предстоящего Финала четырех SEHA – Gazprom League, который состоится в Санкт-Петербурге, а также рассказал об участии в прошлых соревнованиях.

«Этот турнир подарил мне и нашей команде большое количество игрового опыта и море положительных впечатлений. Благодаря турниру мне удалось впервые посетить Беларусь. Сейчас мы ведем усердную подготовку к Финалу четырех, который пройдет в Питере. Уверен, что там будет большое шоу, а наша команда покажет красивый, яркий и смелый гандбол», – приводит слова 22-летнего спортсмена пресс-служба организаторов турнира.

Напомним, что полуфинальные гандбольные игры Финала четырех SEHA – Gazprom League пройдут 6 июня на КСК «Арене» в Санкт-Петербурге, а 8-го числа состоятся финал и матч за третье место.