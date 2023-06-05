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Вратарь «Пермских медведей» Попов рассказал, как относится к Финалу четырех SEHA – Gazprom League

Российский гандбольный голкипер признался, что участие в этом турнире принесло ему неоценимый игровой опыт.
05 июня 2023 12:31
автор: Глеб Шевяков

Вратарь гандбольной команды «Пермские медведи» Александр Попов поделился ожиданиями от предстоящего Финала четырех SEHA – Gazprom League, который состоится в Санкт-Петербурге, а также рассказал об участии в прошлых соревнованиях.

«Этот турнир подарил мне и нашей команде большое количество игрового опыта и море положительных впечатлений. Благодаря турниру мне удалось впервые посетить Беларусь. Сейчас мы ведем усердную подготовку к Финалу четырех, который пройдет в Питере. Уверен, что там будет большое шоу, а наша команда покажет красивый, яркий и смелый гандбол», – приводит слова 22-летнего спортсмена пресс-служба организаторов турнира.

Напомним, что полуфинальные гандбольные игры Финала четырех SEHA – Gazprom League пройдут 6 июня на КСК «Арене» в Санкт-Петербурге, а 8-го числа состоятся финал и матч за третье место.

источник: SEHA-Gazprom League
Вратарь «Пермских медведей» Попов рассказал, как относится к Финалу четырех SEHA – Gazprom League
Российский гандбольный голкипер признался, что участие в этом турнире принесло ему неоценимый игровой опыт.
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