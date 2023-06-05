Главный тренер «СКА-Минск» прокомментировал готовность клуба перед Финалом четырех

Главный тренер «СКА-Минск» Игорь Папруга оценил готовность своей команды к Финалу четырех.

«Все ли здоровы в команде? Не все, конечно. Трудно было бы надеяться в конце сезона что все будут в порядке. Впрочем, такая ситуация не у нас одних – наши соперники испытывают такие же сложности, поэтому я не буду сетовать, что нам, мол, хуже всех», - цитирует специалиста пресс-служба турнира.

По словам Папруги, соперник его команды хорошо знаком им. Тем более, что с «Чеховскими медведями» минские армейцы дважды играли на групповом турнире, а также проводили несколько товарищеских матчей.

Финал четырёх SEHA – Gazprom League откроется матчем, который с оглядкой на историю команд можно назвать поединком эпох. Самый именитый (по совокупности завоеванных трофеев) клуб из участников «саммита на берегах Невы», и, вместе с тем, самый юный (лишь один игрок старше 30 лет) – «СКА-Минск» встречается с флагманом российского гандбольного пространства в XXI веке – «Чеховскими медведями».

В полуфинале турнира 6 июня встретятся «СКА-Минск» и «Чеховские медведи». Игра начнется в 17:00 по московскому времени.