Главный тренер «Чеховских медведей» рассказал о травмированных игроках команды

Главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов рассказал о травмированных игроках в составе своей команды накануне Финала четырёх SEHA – Gazprom League.

«Дмитрий Санталов и Никита Каменев травмированы, но они травмированы уже давно, мы без них играли решающие матчи чемпионата страны – сыграем и здесь. Впечатления от «Арены»? Я на ней хоккей смотрел. Хоккей, кстати, был интересным. Даже в голову мне тогда не приходило, что когда-нибудь будем здесь играть в гандбол. И вот пришло такое время. Лично я этому очень рад – хорошая арена, трибуны близко расположены, атмосфера зрителям должна понравиться», - цитирует Максимова пресс-служба турнира.

По словам специалиста, команда сделает все возможное, чтобы атмосфера во время матчей была истинно гандбольной.

Финал четырёх SEHA – Gazprom League откроется матчем, который с оглядкой на историю команд можно назвать поединком эпох. Самый именитый (по совокупности завоеванных трофеев) клуб из участников «саммита на берегах Невы», и, вместе с тем, самый юный (лишь один игрок старше 30 лет) – «СКА-Минск» встречается с флагманом российского гандбольного пространства в XXI веке – «Чеховскими медведями».

В полуфинале турнира 6 июня встретятся «СКА-Минск» и «Чеховские медведи». Игра начнется в 17:00 по московскому времени.