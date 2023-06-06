Борис Сапожников: нас ждет лучший Финал четырех в истории SEHA – Gazprom League

Вице-президент SEHA-Gazprom League Борис Сапожников рассказал о подготовке к Финалу четырех турнира.

Напомним, что в решающий этап вышли по две российские и белорусские команды.

«Результаты титанического, вновь подчеркну, труда можно будет увидеть лишь во вторник – но могу с полной ответственностью и сейчас гарантировать: стыдно не будет. Нет, когда организуешь такое масштабное событие, то волнуешься, чего греха таить, до последнего. Пока не состоится награждение и мероприятие не будет официально объявлено закрытым, выдохнуть совершенно точно не можешь. Важна ведь любая мелочь, расслабляться раньше времени нельзя. Но, если честно, нам уже очевидно: это будет лучший Финал четырех в истории лиги! За всю более чем десятилетнюю историю», – приводит слова Сапожникова сайт «Быстрый центр».

Добавим, что в полуфинале Финала четырех «СКА-Минск» встретится с «Чеховскими медведями». Игра пройдет 6 июня и начнется в 17:00 по московскому времени. В другом матче сойдутся «Пермские Медведи» и «Мешков Брест».