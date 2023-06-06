Борис Сапожников: «Пермским Медведям» хочется золота SEHA – Gazprom League после серебра в ЧР

Вице-президент SEHA – Gazprom League Борис Сапожников оценил шансы «Пермских Медведей» в Финале четырех турнира.

Напомним, что подопечные Валентина Бузмакова уступили ЦСКА в решающей серии чемпионата России.

«Сезон у них получается удивительным: уже три серебра – Спартакиада, Кубок и чемпионат… Наверняка хочется и золота! Да, и не забывайте, что эта дружина минимум дважды обидела «Зенит», во-первых, оставив его без домашнего Финала четырех SEHA – Gazprom League, а во-вторых, обыграв в полуфинале Кубка России. Ну и вообще – Валентин Бузмаков создал очень крепкую и слаженную команду», – приводит сайт «Быстрый центр» слова Сапожникова.

Добавим, что в полуфинале Финала четырех «СКА-Минск» встретится с «Чеховскими медведями». Игра пройдет 6 июня и начнется в 17:00 по московскому времени.

В другом матче сойдутся «Пермские Медведи» и «Мешков Брест». Эта встреча начнется в 20:00.