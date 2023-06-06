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В Санкт-Петербурге пройдет Финал четырех SEHA – Gazprom League

Решающие матчи между лучшими гандбольными клубами России и Беларуси начнутся 6 июня.
06 июня 2023 14:33
автор: Максим Скороходов

В КСК «Арене» в Санкт-Петербурге стартует турнир Финал четырех SEHA – Gazprom League.

В полуфинале турнира 6 июня встретятся «СКА-Минск» и «Чеховские медведи». Игра начнется в 17:00 (здесь и далее время московское). Во втором полуфинале сыграют «Пермские медведи» и «Мешков Брест». Начало матча в 20:00.

8 июня проигравшие данных пар сыграют в матче за третье место, который начнется в 17:00, а победители - в финале. Решающий матч за обладание престижным гандбольным трофеем стартует в 20:00.

источник: «Советский спорт»
В Санкт-Петербурге пройдет Финал четырех SEHA – Gazprom League
Решающие матчи между лучшими гандбольными клубами России и Беларуси начнутся 6 июня.
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