«СКА-Минск» и «Чеховские медведи» откроют Финал четырех SEHA – Gazprom Leaguе

6 июня в Санкт-Петербурге стартует Финал четырех SEHA – Gazprom Leaguе.

В первом матче, который начнется в 17:00 по Москве «Чеховские медведи» сыграют с белорусским «СКА-Минск».

Команда Владимира Максимова впервые в XXI веке не выиграла чемпионат России, уступив будущему триумфатору сезона ЦСКА в полуфинале, поэтому SEHA – Gazprom Leaguе для «Чеховских медведей» принимает особое значение.

«СКА-Минск» в чемпионате Беларуси остался в шаге от титула, проиграв «всухую» финальную серию клубу «Мешков Брест» (0-3).

Добавим, что во втором полуфинале SEHA – Gazprom Leaguе «Мешков Брест» сыграет с «Пермскими медведями». Эта встреча начнется в 20:00 мск.