«Чеховские медведи» обыгрывают «СКА-Минск» после первого тайма полуфинала SEHA – Gazprom Leaguе

В КСК «Арене» в Санкт-Петербурге начался Финал четырех SEHA – Gazprom Leaguе.

Завершился первый там полуфинала между «СКА-Минск» и «Чеховскими медведями».

После 30 минут игры выигрывает российская команда со счетом 17:16

Добавим, что во втором полуфинале SEHA – Gazprom Leaguе «Мешков Брест» сыграет с «Пермскими медведями». Эта встреча начнется в 20:00 мск.

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