«Чеховские медведи» проиграли «СКА-Минску» в полуфинале SEHA – Gazprom Leaguе

В КСК «Арене» в Санкт-Петербурге начался Финал четырех SEHA – Gazprom Leaguе.
Завершился первый полуфинал между «СКА-Минск» и «Чеховскими медведями».
В нем победу со счетом 34:32 одержала команда из Беларуси
Добавим, что во втором полуфинале SEHA – Gazprom Leaguе «Мешков Брест» сыграет с «Пермскими медведями». Эта встреча начнется в 20:00 мск.
Проигравшие пар сыграют за третье место, победители определят обладателя чемпионского титула. Оба матча пройдут 8 июня.
SEHA – Gazprom Leaguе
Полуфинал
«СКА-Минск» (Беларусь) - «Чеховские медведи» - 34:32 (16:17)
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источник: «Советский спорт»