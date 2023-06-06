Защитят ли «Пермские медведи» честь страны? Российская команда встретится с БГК «Мешков Брест»

В КСК «Арене» в Санкт-Петербурге начался Финал четырех SEHA – Gazprom Leaguе.

Во втором полуфинале, который начнется 6 июня в 20:00 мск «Пермские медведи» сыграют с гегемоном из Беларуси – клубом «Мешков Брест».

От результата матча будет зависеть, увидим ли мы в финале представителей одной страны: в первом полуфинале «СКА-Минск» оказался сильнее «Чеховских медведей» – 34:32.

Проигравшие пар сыграют за третье место, победители определят обладателя чемпионского титула. Оба матча пройдут 8 июня.

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